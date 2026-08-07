Алина Корнеева вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто, переиграв Йович в двух сетах

89-я ракетка мира россиянка Алина Корнеева вышла в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада, обыграв американку Иву Йович, занимающую 16-е место в мировом рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Корнеева сделала четыре эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из семи. Её соперница Йович два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге «Мастерса» в Торонто Корнеева встретится с победительницей матча между Марией Саккари (Греция) и Кори Гауфф (США).