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Ива Йович — Алина Корнеева, результат матча 7 августа 2026, счёт 0:2, третий круг WTA-1000 в Торонто

Алина Корнеева вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто, переиграв Йович в двух сетах
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89-я ракетка мира россиянка Алина Корнеева вышла в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада, обыграв американку Иву Йович, занимающую 16-е место в мировом рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Корнеева сделала четыре эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из семи. Её соперница Йович два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге «Мастерса» в Торонто Корнеева встретится с победительницей матча между Марией Саккари (Греция) и Кори Гауфф (США).

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