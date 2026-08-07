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«Я просто довольна, как сыграла сегодня». Корнеева — о победе над Йович в Торонто

«Я просто довольна, как сыграла сегодня». Корнеева — о победе над Йович в Торонто
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Российская теннисистка, занимающая 89-е место в рейтинге WTA, Алина Корнеева прокомментировала победу над 16-й ракеткой мира американкой Ивой Йович в третьем круге «Мастерса» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

«Это был невероятный матч, думаю, что справилась со своими нервами, настроем c точки зрения тенниса. Ива — хороший игрок. Она уже, не знаю, года два в топе, заметно прибавляет. Думаю, мы показали отличный теннис. Желаю ей всего наилучшего и удачи до конца сезона. А я просто довольна, как сыграла сегодня. Очень счастлива и с нетерпением жду следующего матча», – сказала Корнеева в интервью на корте.

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