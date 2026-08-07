Алина Корнеева одержала первую в карьере победу над игроком топ-20 рейтинга WTA
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева одержала первую в карьере победу над игроком топ-20 рейтинга WTA.
Ранее спортсменка одолела американку Иву Йович, занимающую 16-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
16
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
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|3
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|4
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|6
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Алине Корнеевой 19 лет. В следующем круге соревнований россиянка сразится с победительницей матча между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф (США) и Марией Саккари (Греция), занимающей 33-е место в рейтинге. Стоит отметить, что Корнеева пробилась в стадию 1/16 финала турнира серии «Мастерс» также впервые в своей карьере.
Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа.
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