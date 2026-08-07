«В теннисе нужно расти». Лютова рассказала, что хотела бы улучшить в своей игре

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова рассказала, какие аспекты своей игры она хотела бы улучшить.

«Я бы работала над подачей. Она прогрессирует, в теннисе нужно расти. Подача — один из важнейших элементов в теннисе. Продолжала бы прогрессировать ментально и физически. Как я поняла по последнему турниру, выдержка — очень важная часть тенниса. Выдержка физическая и ментальная — это мои цели», – сказала Лютова в видео на YouTube-канале First&Red.

Напомним, ранее Кристина Лютова взяла дебютный титул на турнире категории WTA-250 в Мемфисе, США. В финале соревнований она одолела чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3.