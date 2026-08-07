Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/16 финала на турнире серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В матче третьего круга она обыграла американку Энн Ли, которая располагается на 31-й строчке в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:5.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
31
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Рыбакина сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. При этом вторая ракетка мира сумела реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница Ли ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки, использовав два брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между Людмилой Самсоновой (Россия) и Майей Джойнт (Австралия).
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