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Энн Ли — Елена Рыбакина, результат матча 7 августа 2026, счёт 0:2, третий круг WTA-1000 в Торонто

Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/16 финала на турнире серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В матче третьего круга она обыграла американку Энн Ли, которая располагается на 31-й строчке в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:5.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Рыбакина сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. При этом вторая ракетка мира сумела реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница Ли ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки, использовав два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между Людмилой Самсоновой (Россия) и Майей Джойнт (Австралия).

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