Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/16 финала на турнире серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В матче третьего круга она обыграла американку Энн Ли, которая располагается на 31-й строчке в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Рыбакина сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. При этом вторая ракетка мира сумела реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница Ли ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки, использовав два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между Людмилой Самсоновой (Россия) и Майей Джойнт (Австралия).