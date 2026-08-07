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Андреева — Фернандес: Мирра проиграла первый сет третьего круга в Торонто со счётом 1:6

Андреева — Фернандес: Мирра проиграла первый сет третьего круга в Торонто со счётом 1:6
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В эти минуты в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада, встречаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и канадка Лейла Фернандес, занимающая 34-е место в рейтинге WTA. Россиянка проиграла первый сет со счётом 1:6. Теннисистки провели на корте 31 минуту.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Следить за ходом встречи Мирра Андреева — Лейла Фернандес можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Мирры. Отметим, что свою первую победу на уровне WTA россиянка одержала именно над Лейлой Фернандес. На «Мастерсе» в Мадриде 2023 года она выиграла со счётом 6:3, 6:4.

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