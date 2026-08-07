Андреева — Фернандес: Мирра проиграла первый сет третьего круга в Торонто со счётом 1:6
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В эти минуты в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада, встречаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и канадка Лейла Фернандес, занимающая 34-е место в рейтинге WTA. Россиянка проиграла первый сет со счётом 1:6. Теннисистки провели на корте 31 минуту.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
34
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Следить за ходом встречи Мирра Андреева — Лейла Фернандес можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Мирры. Отметим, что свою первую победу на уровне WTA россиянка одержала именно над Лейлой Фернандес. На «Мастерсе» в Мадриде 2023 года она выиграла со счётом 6:3, 6:4.
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