Андреева — Фернандес: Мирра проиграла первый сет третьего круга в Торонто со счётом 1:6

В эти минуты в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада, встречаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и канадка Лейла Фернандес, занимающая 34-е место в рейтинге WTA. Россиянка проиграла первый сет со счётом 1:6. Теннисистки провели на корте 31 минуту.

Следить за ходом встречи Мирра Андреева — Лейла Фернандес можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Мирры. Отметим, что свою первую победу на уровне WTA россиянка одержала именно над Лейлой Фернандес. На «Мастерсе» в Мадриде 2023 года она выиграла со счётом 6:3, 6:4.