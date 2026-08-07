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Паула Бадоса сообщила, что перенесла небольшую операцию

Паула Бадоса сообщила, что перенесла небольшую операцию
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Бывшая вторая, ныне 84-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что перенесла небольшую операцию.

Фото: Из личного архива Бадосы

Фото: Из личного архива Бадосы

«Всем привет! Если вы задавались вопросом по поводу фотографий, то сообщаю: мне пришлось пройти небольшую операцию, которую я долго откладывала, и мне потребовался короткий перерыв, чтобы как следует восстановиться.

Рада сообщить, что я уже вернулась к тренировкам и с нетерпением жду возможности снова выйти на корт. Скоро увидимся в США!» – написала Бадоса на своей странице в соцсети.

Пауле Бадосе 28 лет. Она является обладательницей четырёх титулов на турнирах категории WTA. В апреле 2022 года испанка поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA.

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