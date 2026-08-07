Мирра Андреева сенсационно проиграла Лейле Фернандес в третьем круге «Мастерса» в Торонто

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева проиграла канадке Лейле Фернандес, занимающей 34-е место в рейтинге WTA, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 1:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Андреева выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. А также российская теннисистка реализовала единственный брейк-пойнт. Фернандес ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В 1/16 финала «Мастерса» в Торонто Лейла Фернандес сыграет с победительницей матча между Элисе Мертенс (Бельгия) и Наоми Осакой (Япония).