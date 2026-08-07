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«Боже, это невероятное чувство». Фернандес — о победе над Андреевой на домашнем «Мастерсе»

«Боже, это невероятное чувство». Фернандес — о победе над Андреевой на домашнем «Мастерсе»
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34-я ракетка мира Лейла Фернандес прокомментировала победу над российской теннисисткой Миррой Андреевой, находящейся на пятой строчке мирового рейтинга, в третьем круге домашнего «Мастерса» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«О боже, это невероятное чувство. Особенно приятно добиться этого дома, перед такой потрясающей публикой. Огромное спасибо, что пришли. Вау. У меня просто нет слов. Спасибо вам большое за то, что пришли и поддерживали меня», – сказала Фернандес в интервью на корте.

В следующем круге турнира WTA-1000 канадская теннисистка встретится с победительнице матча между Элисе Мертенс (Бельгия) и Наоми Осакой (Япония).

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