«Боже, это невероятное чувство». Фернандес — о победе над Андреевой на домашнем «Мастерсе»
Поделиться
34-я ракетка мира Лейла Фернандес прокомментировала победу над российской теннисисткой Миррой Андреевой, находящейся на пятой строчке мирового рейтинга, в третьем круге домашнего «Мастерса» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
34
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
«О боже, это невероятное чувство. Особенно приятно добиться этого дома, перед такой потрясающей публикой. Огромное спасибо, что пришли. Вау. У меня просто нет слов. Спасибо вам большое за то, что пришли и поддерживали меня», – сказала Фернандес в интервью на корте.
В следующем круге турнира WTA-1000 канадская теннисистка встретится с победительнице матча между Элисе Мертенс (Бельгия) и Наоми Осакой (Япония).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2026
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
20:52
-
20:48
-
20:27
-
20:23
-
20:10
-
19:55
-
19:48
-
19:22
-
18:49
-
18:19
-
18:00
-
17:56
-
16:25
-
15:42
-
15:22
-
15:18
-
14:41
-
14:08
-
13:44
-
13:12
-
13:02
-
12:56
-
12:17
-
11:52
-
11:29
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
06:42
-
06:30