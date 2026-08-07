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Зизу Бергс — Бен Шелтон, результат матча 7 августа 2026, счёт 0:2, третий круг ATP-1000 в Монреале

Бен Шелтон уверенно вышел в четвёртый круг «тысячника» в Монреале
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10-я ракетка мира американец Бен Шелтон уверенно вышел в 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче третьего круга он обыграл бельгийца Зизу Бергса, который находится на 34-й строчке рейтинга ATP, со счётом 6:3, 6:2.

Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:15 МСК
Зизу Бергс
34
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. Шелтон восемь раз подал навылет и не допустил двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-пойнта из пяти. Его соперник Бергс сделал пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Брейк-пойнтов бельгией не заработал.

Следующим соперником Бена Шелтона станет победитель матча между Каспером Руудом (Норвегия) и Жоао Фонсекой (Бразилия).

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