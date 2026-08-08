Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где встретится с Еленой Рыбакиной
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 55-е место в мировом рейтинге, вышла в четвёртый круг «тысячника» в Торонто, Канада. В матче третьего круга турнира она одолела 75-ю ракетку мира представительницу Австралии Майю Джойнт со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:05 МСК
75
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
55
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. Самсонова выполнила пять эйсов и допустила девять двойных ошибок. А также российская теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Джойнт два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16.
В 1/16 финала «Мастерса» в Торонто Самсонова сразится с казахстанской спортсменкой второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.
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