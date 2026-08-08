Дуэт Рублёва и Хачанова проиграл Арнальди и Музетти на старте парного турнира в Монреале

Российский дуэт Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг парного турнира в Монреале. На старте турнира они уступили итальянской паре Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти. Спортсмены победили во встрече со счётом 6:1, 3:6, 1:0 (10:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Их соперники не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки, при этом реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Арнальди и Музетти сразятся с аргентино-французским дуэтом — Гидо Андреосси и Мануэлем Гинаром.