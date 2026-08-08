Дуэт Рублёва и Хачанова проиграл Арнальди и Музетти на старте парного турнира в Монреале
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Российский дуэт Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг парного турнира в Монреале. На старте турнира они уступили итальянской паре Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти. Спортсмены победили во встрече со счётом 6:1, 3:6, 1:0 (10:6).
Монреаль — парный разряд. 1-й круг
08 августа 2026, суббота. 00:10 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 6
|
|3
|1 10
Маттео Арнальди
Лоренцо Музетти
М. Арнальди Л. Музетти
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Их соперники не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки, при этом реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем круге Арнальди и Музетти сразятся с аргентино-французским дуэтом — Гидо Андреосси и Мануэлем Гинаром.
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