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Элисе Мертенс — Наоми Осака, результат матча 8 августа 2026 года, счёт 0:2, 3-й круг турнира WTA-1000 в Торонто

Осака вышла в 1/8 финала турнира в Торонто и встретится с победившей Андрееву канадкой
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13-я ракетка мира японка Наоми Осака вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла 24-го номера мирового рейтинга представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:1, 6:2.

Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 01:20 МСК
Элисе Мертенс
24
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Осака семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Осака встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (34-я ракетка мира), которая на аналогичной стадии была сильнее россиянки Мирры Андреевой.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла как раз Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Календарь турнира в Торонто
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