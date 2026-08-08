Осака вышла в 1/8 финала турнира в Торонто и встретится с победившей Андрееву канадкой

13-я ракетка мира японка Наоми Осака вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла 24-го номера мирового рейтинга представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:1, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Осака семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем круге Осака встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (34-я ракетка мира), которая на аналогичной стадии была сильнее россиянки Мирры Андреевой.
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла как раз Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
- 8 августа 2026
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