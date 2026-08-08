Гауфф обыграла Саккари и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где встретится с Корнеевой
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира серии WTA-1000 в Торонто, Канада. В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Греции Марию Саккари, занимающую 33-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.
Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 02:10 МСК
33
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
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|6
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Гауфф сделала пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из девяти. Саккари ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из семи.
В следующем круге турнира Кори Гауфф сыграет с россиянкой Алиной Корнеевой.
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