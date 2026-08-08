Якуб Меншик вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале, одолев Теренса Атмана
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17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвёртый круг турнира серии ATP-1000 в Монреале, Канада. В матче третьего круга он в двух сетах одолел представителя Франции Теренса Атмана, занимающего 46-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.
Монреаль. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 01:40 МСК
46
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
0 : 2
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17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Меншик сделал три эйса и две двойные ошибки, реализовав при этом 2 брейк-пойнта из 10. Атман 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге турнира чешский спортсмен сыграет с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом (70-й номер рейтинга).
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