Рууд проиграл 19-летнему Фонсеке в третьем круге «Мастерса» в Монреале

14-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвёртый круг «Мастерса» в Монреале (Канада), проиграв в матче третьего круга соревнования представителю Бразилии Жоао Фонсеке, занимающему 27-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Рууд сделал три эйса и семь двойных ошибок, реализовав при этом один брейк-пойнт из семи заработанных. Фонсека пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге турнира бразильский спортсмен сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (10-й номер рейтинга).