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Каспер Рууд — Жоао Фонсека, результат матча 8 августа 2026 года, счёт 0:2, 3-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

Рууд проиграл 19-летнему Фонсеке в третьем круге «Мастерса» в Монреале
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14-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвёртый круг «Мастерса» в Монреале (Канада), проиграв в матче третьего круга соревнования представителю Бразилии Жоао Фонсеке, занимающему 27-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Монреаль. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 02:10 МСК
Каспер Рууд
14
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Рууд сделал три эйса и семь двойных ошибок, реализовав при этом один брейк-пойнт из семи заработанных. Фонсека пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге турнира бразильский спортсмен сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (10-й номер рейтинга).

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