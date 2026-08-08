Рууд проиграл 19-летнему Фонсеке в третьем круге «Мастерса» в Монреале
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14-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвёртый круг «Мастерса» в Монреале (Канада), проиграв в матче третьего круга соревнования представителю Бразилии Жоао Фонсеке, занимающему 27-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Монреаль. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 02:10 МСК
14
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
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27
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Рууд сделал три эйса и семь двойных ошибок, реализовав при этом один брейк-пойнт из семи заработанных. Фонсека пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге турнира бразильский спортсмен сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (10-й номер рейтинга).
Комментарии
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