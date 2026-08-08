Мирра Андреева в дуэте с Кырстей крупно проиграли на старте парного «тысячника» в Торонто

Россиянка Мирра Андреева в паре с румынкой Сораной Кырстей не смогли пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто в парах. В стартовой встрече турнира они не смогли победить пару Катержина Синякова (Чехия)/Чжан Шуай (Китай). Игра завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте лишь 56 минут. Андреева и Кырстя ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух. Их соперницы сделали один эйс, допустили три двойные ошибки, при этом реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В следующем круге Синякова и Шуай сыграют с американским дуэтом Кори Гауфф/Кэти Макнелли.