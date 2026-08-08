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Андреева/Кырстя — Синякова/Шуай, результат матча 8 августа 2026, счёт 0:2, 1-й круг парного турнира WTA-1000 в Торонто

Мирра Андреева в дуэте с Кырстей крупно проиграли на старте парного «тысячника» в Торонто
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Россиянка Мирра Андреева в паре с румынкой Сораной Кырстей не смогли пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто в парах. В стартовой встрече турнира они не смогли победить пару Катержина Синякова (Чехия)/Чжан Шуай (Китай). Игра завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Торонто — парный разряд. 1-й круг
08 августа 2026, суббота. 01:50 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
К. Синякова Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
М. Андреева С. Кырстя

Теннисистки провели на корте лишь 56 минут. Андреева и Кырстя ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух. Их соперницы сделали один эйс, допустили три двойные ошибки, при этом реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В следующем круге Синякова и Шуай сыграют с американским дуэтом Кори Гауфф/Кэти Макнелли.

Календарь турнира в Торонто в парном разряде
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