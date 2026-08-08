Мирра Андреева в дуэте с Кырстей крупно проиграли на старте парного «тысячника» в Торонто
Поделиться
Россиянка Мирра Андреева в паре с румынкой Сораной Кырстей не смогли пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто в парах. В стартовой встрече турнира они не смогли победить пару Катержина Синякова (Чехия)/Чжан Шуай (Китай). Игра завершилась со счётом 2:6, 2:6.
Торонто — парный разряд. 1-й круг
08 августа 2026, суббота. 01:50 МСК
Катержина Синякова
Чжан Шуай
К. Синякова Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Мирра Андреева
Сорана Кырстя
М. Андреева С. Кырстя
Теннисистки провели на корте лишь 56 минут. Андреева и Кырстя ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух. Их соперницы сделали один эйс, допустили три двойные ошибки, при этом реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.
В следующем круге Синякова и Шуай сыграют с американским дуэтом Кори Гауфф/Кэти Макнелли.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2026
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
20:52
-
20:48
-
20:27
-
20:23
-
20:10
-
19:55
-
19:48
-
19:22
-
18:49
-
18:19
-
18:00
-
17:56
-
16:25
-
15:42
-
15:22
-
15:18
-
14:41
-
14:08
-
13:44
-
13:12
-
13:02
-
12:56
-
12:17
-
11:52
-
11:29
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
06:42
-
06:30