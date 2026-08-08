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Александра Эала обыграла Кэти Макнелли в третьем круге «тысячника» в Торонто

Александра Эала обыграла Кэти Макнелли в третьем круге «тысячника» в Торонто
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70-я ракетка мира американская теннисистка Кэти Макнелли в третьем круге «тысячника» в Торонто проиграла представительнице Филиппин Александре Эале, занимающей в мировом рейтинге 20-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 03:45 МСК
Кэти Макнелли
70
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Александра Эала
20
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

По ходу матча Макнелли сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Эала дважды подала навылет, сделала две двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 13.

Примечательно, что во втором круге Эала обыграла 71-ю ракетку мира американку Алисию Паркс.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.

Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).

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