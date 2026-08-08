Томми Пол проиграл Лёнеру Тьену в третьем круге «тысячника» в Монреале

19-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен в третьем круге «тысячника» в Монреале, Канада, обыграл своего соотечественника Томми Пола, занимающего в мировом рейтинге 21-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

По ходу матча Тьен ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11. Пол сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

Турнир проводится с 1881 года и является одним из трёх старейших регулярных теннисных соревнований в мире — наряду с Уимблдоном и US Open.