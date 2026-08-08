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Торонто, результаты, 7 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 7 августа
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7 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Результаты матчей 7 августа:

Ива Йович (США) – Алина Корнеева (Россия) – 3:6, 4:6;
Энн Ли (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 5:7;
Мирра Андреева (Россия) – Лейла Фернандес (США) – 1:6, 4:6;
Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия) – 5:7, 7:6, 2:6;
Элисе Мертенс (Бельгия) – Наоми Осака (Япония) – 1:6, 2:6;
Тэйлор Таунсенд (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 7:6, 6:7, 4:6;
Мария Саккари (Греция) – Кори Гауфф (США) – 1:6, 4:6;
Кэти Макнелли (США) – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 7:5, 4:6.

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