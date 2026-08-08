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8 августа главные новости спорта, футбол, теннис, PFL, MMA, футбольные трансферы

Сенсационное поражение Мирры Андреевой, «Ливерпуль» берёт Араухо. Главное к утру
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Российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно проиграла канадке Лейле Фернандес в Торонто, защитник «Барселоны» Рональд Араухо близок к трансферу в «Ливерпуль», Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева сенсационно проиграла Лейле Фернандес в третьем круге «Мастерса» в Торонто.
  2. «Ливерпуль» арендовал капитана «Барселоны» Рональда Араухо — Романо.
  3. Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL.
  4. Президент Федерации футбола Аргентины ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в сборной.
  5. Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где встретится с Еленой Рыбакиной.
  6. Турецкие журналисты раскрыли ситуацию с возможным переходом Батракова в «Галатасарай».
  7. Мирра Андреева в дуэте с Кырстей крупно проиграли на старте парного «тысячника» в Торонто.
  8. Дуэт Рублёва и Хачанова проиграл Арнальди и Музетти на старте парного турнира в Монреале.
  9. Гауфф обыграла Саккари и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где встретится с Корнеевой.
  10. Батраков попросил «Галатасарай» закрыть сделку как можно скорее, он хочет в ЛЧ — источник.
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