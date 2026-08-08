Сенсационное поражение Мирры Андреевой, «Ливерпуль» берёт Араухо. Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно проиграла канадке Лейле Фернандес в Торонто, защитник «Барселоны» Рональд Араухо близок к трансферу в «Ливерпуль», Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».