Сенсационное поражение Мирры Андреевой, «Ливерпуль» берёт Араухо. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно проиграла канадке Лейле Фернандес в Торонто, защитник «Барселоны» Рональд Араухо близок к трансферу в «Ливерпуль», Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева сенсационно проиграла Лейле Фернандес в третьем круге «Мастерса» в Торонто.
- «Ливерпуль» арендовал капитана «Барселоны» Рональда Араухо — Романо.
- Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL.
- Президент Федерации футбола Аргентины ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в сборной.
- Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где встретится с Еленой Рыбакиной.
- Турецкие журналисты раскрыли ситуацию с возможным переходом Батракова в «Галатасарай».
- Мирра Андреева в дуэте с Кырстей крупно проиграли на старте парного «тысячника» в Торонто.
- Дуэт Рублёва и Хачанова проиграл Арнальди и Музетти на старте парного турнира в Монреале.
- Гауфф обыграла Саккари и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где встретится с Корнеевой.
- Батраков попросил «Галатасарай» закрыть сделку как можно скорее, он хочет в ЛЧ — источник.
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