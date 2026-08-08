«Мастерс» в Монреале, 2026: результаты матчей 7 августа

В пятницу, 7 августа, на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Результаты матчей 7 августа

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия) – 3:6, 6:4, 6:3;

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Алекс Михельсен (США) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:1;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 7:5, 7:5;

Зизу Бергс (Бельгия) – Бен Шелтон (США) – 3:6, 2:6;

Теренс Атман (Франция) – Якуб Меншик (Чехия) – 5:7, 4:6;

Каспер Рууд (Норвегия) – Жоао Фонсека (Бразилия) – 6:7, 3:6;

Алексей Попырин (Австралия) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 3:6, 4:6.