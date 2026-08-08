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«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 8 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 8 августа
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Сегодня, 8 августа, на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Расписание матчей на 8 августа (время начала московское):

19:30. Нуну Боржеш (Португалия) – Лучано Дардери (Италия);
21:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Брэндон Накашима (США);
1:00 (9.08). Иржи Легечка (Чехия) – Рафаэль Ходар (Испания);
2:30. Артюр Фис (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания).

В прошлом году канадский «Мастерс» прошёл в Торонто, его победителем стал Бен Шелтон.

Сетка «Мастерса» в Монреале
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