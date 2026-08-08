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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 8 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 8 августа
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Сегодня, 8 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Расписание матчей на 8 августа (время начала московское):

19:30. Марта Костюк (Украина) – Ига Швёнтек (Польша);
21:00. Джессика Пегула (США) – Диана Шнайдер (Россия);
2:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Екатерина Александрова (Россия);
3:00. Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США).

Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.

Сетка «тысячника» в Торонто
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