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Впервые за 19 лет 4 игрока до 21 года дошли до 4-го круга двух «Мастерсов» подряд

Впервые за 19 лет 4 игрока до 21 года дошли до 4-го круга двух «Мастерсов» подряд
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Впервые с 2007 года четыре игрока до 21 года дошли до четвёртого круга двух «Мастерсов» подряд — в Риме и Монреале.

На текущем «Мастерсе» в Монреале в их число вошли Рафаэль Ходар (Испания), Лёнер Тьен (США), Жоао Фонсека (Бразилия), Якуб Меншик (Чехия). На предыдущем «Мастерсе» в Риме, который прошёл в мае 2026 года, до 1/8 финала из теннисистов этой возрастной категории доходили Ходар и Тьен, а также Дино Прижмич (Хорватия) и Мартин Ландалус (Испания).

В 2007 году на турнире АТР-1000 в Индиан-Уэллсе до четвёртого круга среди игроков до 21 года дошли Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Энди Маррей (Великобритания) и Ришар Гаске (Франция). На следующем «Мастерсе» в Майами вместо Гаске в четвёрку участников 1/8 финала вошёл Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина).

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