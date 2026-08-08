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Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» — 2026 проиграла три матча из пяти

Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» — 2026 проиграла три матча из пяти
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выигранного на «Ролан Гаррос» – 2026 титула проиграла на последующих турнирах три матча из пяти.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, который стал первым после мэйджора в Париже турниром для россиянки, Мирра проиграла соотечественнице Екатерине Александровой (3:6, 4:6). На Уимблдоне в минувшем июле Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором круге (6:4, 5:7, 4:6). На текущем «тысячнике» в Торонто Мирра не смогла пройти дальше третьего круга, проиграв канадке Лейле Фернандес (1:6, 4:6).

6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Это стало первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки.

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