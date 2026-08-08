Алина Корнеева подробно рассказала секрет успеха в последних выступлениях

Российская теннисистка Алина Корнеева подробно рассказала про работу над некоторыми аспектами, что помогло ей достичь прогресса в результатах.

Ранее Корнеева впервые обыграла соперницу из топ-20 (Иву Йович) и теперь сыграет в четвёртом круге турнира в Торонто с Кори Гауфф.

«Мы все знаем, что в юниорах, если ты выигрываешь самые тяжёлые геймы, соперницы могут потом сделать тебе «подарок». Сейчас, играя против лучших, ты чувствуешь, что должна быть сконцентрирована на каждом мяче. Полная концентрация. Моя главная цель на сегодня — играть каждый матч без спадов, быть сосредоточенной на протяжении всей игры. Мы люди, такие перепады могут случаться, но это тот момент, в котором я хочу прогрессировать больше всего.

Что я сделала и в чём прибавила? Вы должны спросить моего тренера, но мы работаем над тем, чтобы стать более агрессивными и при этом сохранять последовательный план. Я сосредоточена на том, чтобы у меня всегда был план А, план Б и любой другой на случай, если что-то пойдёт не так. В психологическом плане мы пытаемся достичь большей стабильности. Это сложно, потому что я очень эмоциональная девушка, но я стараюсь», — приводит слова Корнеевой Punto de Break.