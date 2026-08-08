Елена Рыбакина — единственная, кто доходил до 4-го круга семи «тысячников» сезона-2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Торонто стала единственной спортсменкой, доходившей до этой стадии всех семи «тысячников» текущего сезона на данный момент. В третьем круге соревнований в Торонто Рыбакина одолела американку Энн Ли (31-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 7:5. Далее казахстанка сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Всего в календаре теннисисток 10 турниров WTA-1000. В текущем сезоне им осталось выступить на трёх – в Цинциннати, Пекине и Ухане.

В текущем сезоне наиболее крупной на данный момент победой Рыбакиной является чемпионство на Australian Open.