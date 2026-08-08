Елена Рыбакина — единственная, кто доходил до 4-го круга семи «тысячников» сезона-2026
Поделиться
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Торонто стала единственной спортсменкой, доходившей до этой стадии всех семи «тысячников» текущего сезона на данный момент. В третьем круге соревнований в Торонто Рыбакина одолела американку Энн Ли (31-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 7:5. Далее казахстанка сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
31
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Всего в календаре теннисисток 10 турниров WTA-1000. В текущем сезоне им осталось выступить на трёх – в Цинциннати, Пекине и Ухане.
В текущем сезоне наиболее крупной на данный момент победой Рыбакиной является чемпионство на Australian Open.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2026
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
20:52
-
20:48
-
20:27
-
20:23
-
20:10
-
19:55
-
19:48
-
19:22
-
18:49
-
18:19
-
18:00
-
17:56
-
16:25
-
15:42
-
15:22
-
15:18
-
14:41
-
14:08
-
13:44
-
13:12
-
13:02
-
12:56
-
12:17
-
11:52
-
11:29
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
06:42
-
06:30