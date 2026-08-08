15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — единственная, кто доходил до 4-го круга семи «тысячников» сезона-2026

Елена Рыбакина — единственная, кто доходил до 4-го круга семи «тысячников» сезона-2026
Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Торонто стала единственной спортсменкой, доходившей до этой стадии всех семи «тысячников» текущего сезона на данный момент. В третьем круге соревнований в Торонто Рыбакина одолела американку Энн Ли (31-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 7:5. Далее казахстанка сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Всего в календаре теннисисток 10 турниров WTA-1000. В текущем сезоне им осталось выступить на трёх – в Цинциннати, Пекине и Ухане.

В текущем сезоне наиболее крупной на данный момент победой Рыбакиной является чемпионство на Australian Open.

Материалы по теме
Самсонова за три часа пробилась в четвёртый круг Торонто. И теперь сразится с Рыбакиной
Самсонова за три часа пробилась в четвёртый круг Торонто. И теперь сразится с Рыбакиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android