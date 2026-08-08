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Фонсеке пришлось оправдываться за слова про возраст Джоковича

Фонсеке пришлось оправдываться за слова про возраст Джоковича
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Бразильский теннисист Жоао Фонсека, ранее спорно отреагировавший на идею 39-летнего Новака Джоковича, объяснил свои слова.

Джокович предложил пересмотреть систему подсчёта очков, Фонсека заявил, что «Новак говорит так из-за своего физического состояния. Он же становится старше».

«Я просто пошутил. Факт, что Новак стареет, на самом деле я бы сказал то же самое, будь я на его месте. Думаю, он тоже пошутил», — приводит слова Фонсеки Corriere dello Sport.

19-летний Фонсека ранее вышел в четвёртый круг турнира в Монреале, переиграв норвежца Каспера Рууда. Сейчас Фонсеку ждёт матч с американцем Беном Шелтоном.

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