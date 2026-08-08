Фонсека назвал мечту в теннисе, упомянув Синнера

Бразильский теннисист Жоао Фонсека признался, что хочет достичь хотя бы половины того, что удалось его легендарному соотечественнику Густаво Куэртену и итальянцу Яннику Синнеру.

«Я мечтаю быть похожим на них, но на данный момент считаю, что ещё не являюсь одним из них. Достичь хотя бы половины того, что удалось им обоим, было бы мечтой, поэтому я стараюсь сосредоточиться на своей рутине и на том, что я могу сделать, чтобы становиться лучше каждый день как спортсмен и как личность. Лично я пытаюсь всегда оставаться приземлённым, как меня научили родители», — приводит слова Фонсеки Corriere dello Sport.