Фернандес — 3-я с 2000 года канадка с 10 победами над теннисистками из первой десятки WTA
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34-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес стала третьей с 2000 года представительницей своей страны, одержавшей 10 побед над спортсменками из первой десятки рейтинга WTA. В третьем круге «тысячника» в Торонто Фернандес одолела россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счётом 6:1, 6:4.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
34
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Ранее такого достижения по победам над лидерами женского рейтинга добивались Эжени Бушар и Бьянка Андрееску.
На счету Фернандес пять титулов WTA. Также теннисистка доходила до финала US Open в 2021 году, где уступила британке Эмме Радукану (4:6, 3:6). В следующем круге «тысячника» в Торонто она сразится с Наоми Осакой.
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