Фернандес — 3-я с 2000 года канадка с 10 победами над теннисистками из первой десятки WTA

34-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес стала третьей с 2000 года представительницей своей страны, одержавшей 10 побед над спортсменками из первой десятки рейтинга WTA. В третьем круге «тысячника» в Торонто Фернандес одолела россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счётом 6:1, 6:4.

Ранее такого достижения по победам над лидерами женского рейтинга добивались Эжени Бушар и Бьянка Андрееску.

На счету Фернандес пять титулов WTA. Также теннисистка доходила до финала US Open в 2021 году, где уступила британке Эмме Радукану (4:6, 3:6). В следующем круге «тысячника» в Торонто она сразится с Наоми Осакой.