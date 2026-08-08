Фото: Бенчич сорвалась на свою команду после победного сета c Таунсенд в Торонто
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич осталась недовольна своей командой после победы во втором сете матча с Тэйлор Таунсенд (6:7, 7:6, 6:4) в третьем круге турнира в Торонто. Спортсменка кричала в адрес команды, сопровождая слова активной жестикуляцией.
Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 02:50 МСК
110
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
14
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В следующем круге турнира в Канаде Бенчич сыграет с филиппинкой Александрой Эалой. Матч состоится 9 августа.
Бенчич 29 лет. В 2020 году она была четвёртой ракеткой мира. На турнирах «Большого шлема» доходила до полуфиналов Уимблдона и US Open. Чемпионка Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр в парном разряде. Победительница 12 турниров WTA (10 — в одиночном разряде).
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