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Фото: Бенчич сорвалась на свою команду после победного сета c Таунсенд в Торонто

Фото: Бенчич сорвалась на свою команду после победного сета c Таунсенд в Торонто
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич осталась недовольна своей командой после победы во втором сете матча с Тэйлор Таунсенд (6:7, 7:6, 6:4) в третьем круге турнира в Торонто. Спортсменка кричала в адрес команды, сопровождая слова активной жестикуляцией.

Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 02:50 МСК
Тэйлор Таунсенд
110
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 4
6 5 		7 7 6
         
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге турнира в Канаде Бенчич сыграет с филиппинкой Александрой Эалой. Матч состоится 9 августа.

Бенчич 29 лет. В 2020 году она была четвёртой ракеткой мира. На турнирах «Большого шлема» доходила до полуфиналов Уимблдона и US Open. Чемпионка Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр в парном разряде. Победительница 12 турниров WTA (10 — в одиночном разряде).

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