Фото: Бенчич сорвалась на свою команду после победного сета c Таунсенд в Торонто

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич осталась недовольна своей командой после победы во втором сете матча с Тэйлор Таунсенд (6:7, 7:6, 6:4) в третьем круге турнира в Торонто. Спортсменка кричала в адрес команды, сопровождая слова активной жестикуляцией.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге турнира в Канаде Бенчич сыграет с филиппинкой Александрой Эалой. Матч состоится 9 августа.

Бенчич 29 лет. В 2020 году она была четвёртой ракеткой мира. На турнирах «Большого шлема» доходила до полуфиналов Уимблдона и US Open. Чемпионка Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр в парном разряде. Победительница 12 турниров WTA (10 — в одиночном разряде).