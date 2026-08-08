Александр Бублик открыл корт в Санкт-Петербурге

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в рамках мероприятия, организованного First&Red, открыл хардовый корт на улице Коммуны в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Бублик родился в Гатчине Ленинградской области, но с 2016 года представляет на турнирах Казахстан. В текущем сезоне теннисист выиграл один титул, став победителем турнира АТР-250 в Гонконге. В конце июля Бублик дошёл до финала турнира АТР-250 в Кицбюэле, где уступил французу Кентену Алису (4:6. 6:7 (6:8)). Также в текущем сезоне казахстанец смог подняться до наивысшей в карьере строчки рейтинга АТР, заняв в нём 10-е место.