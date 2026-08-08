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Тиафо объяснил своё снятие с матча с Риндеркнешем по ходу «Мастерса» в Монреале

Тиафо объяснил своё снятие с матча с Риндеркнешем по ходу «Мастерса» в Монреале
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20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо объяснил, почему снялся с матча третьего круга «Мастерса» в Монреале, где не смог завершить встречу с французом Артуром Риндеркнешем (29-е место в рейтинге АТР). Соперники сыграли один полноценный сет, который завершился победой Риндеркнеша. Во второй партии Тиафо был вынужден прервать встречу при счёте 2:0 в пользу француза.

Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 04:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		2
         
Артур Риндеркнеш
29
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Прошу прощения у всех болельщиков, которые пришли посмотреть на меня в Монреале. Мне пришлось столкнуться с небольшой травмой правой руки. Пытался играть, но мне потребуется отдых. До следующего раза, всем спасибо за любовь», – написал Тиафо у себя на странице в соцсети.

Также теннисист рассказал, что перенёс операцию по удалению кисты, опубликовав фото с перевязанным запястьем. Тиафо сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и скоро он вернётся на корт.

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