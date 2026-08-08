Фонсека поделился ожиданиями от матча с Шелтоном в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале

27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал об ожиданиях от матча с американцем Беном Шелтоном (10-е место в рейтинге АТР) в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Монреале. В третьем круге турнира Фонсека одолел норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

– Вы играли ранее с Шелтоном в этом году, он одержал победу. Какой урок вы из этого извлекли, чтобы применить эти знания в следующем матче?

– Конечно, это был значительный опыт. Матчи с сильными ребятами в этом году сыграли большую роль в моём развитии. Наша с ним встреча была на другом покрытии. Он там хорошо подавал и будет хорошо подавать здесь, но, думаю, я буду готов. Он крутой, не требуется отдельно говорить о том, как он хорош на корте. Я просто постараюсь отдохнуть и быть готовым к воскресенью, – сказал Фонсека в интервью на корте после матча.