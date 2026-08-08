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Фонсека поделился ожиданиями от матча с Шелтоном в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале

Фонсека поделился ожиданиями от матча с Шелтоном в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал об ожиданиях от матча с американцем Беном Шелтоном (10-е место в рейтинге АТР) в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Монреале. В третьем круге турнира Фонсека одолел норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Монреаль. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 02:10 МСК
Каспер Рууд
14
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

– Вы играли ранее с Шелтоном в этом году, он одержал победу. Какой урок вы из этого извлекли, чтобы применить эти знания в следующем матче?
– Конечно, это был значительный опыт. Матчи с сильными ребятами в этом году сыграли большую роль в моём развитии. Наша с ним встреча была на другом покрытии. Он там хорошо подавал и будет хорошо подавать здесь, но, думаю, я буду готов. Он крутой, не требуется отдельно говорить о том, как он хорош на корте. Я просто постараюсь отдохнуть и быть готовым к воскресенью, – сказал Фонсека в интервью на корте после матча.

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