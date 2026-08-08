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Бублик ответил, кого хотел бы видеть соперником в финале US Open

Бублик ответил, кого хотел бы видеть соперником в финале US Open
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на встрече с фанатами во время открытия корта в Санкт-Петербурге ответил на вопрос, с кем он хотел бы сыграть в финале US Open.

«То есть вы меня так в финал турнира «Большого шлема» определили. Неплохо. Если выйду в финал US Open, мне абсолютно всё равно, кто будет соперником. Но если могу выбирать — пусть будет Саша Зверев, тогда у меня больше шансов», – передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Счёт личных встреч Бублика и Зверева, представляющего Германию, — 3-1 в пользу казахстанца. Последний на данный момент матч друг с другом они провели в 2023 году в полуфинале турнира в Галле. Тогда Бублик одержал победу со счётом 6:3, 7:5.

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