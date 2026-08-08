Александра Эала рассказала о тёплом приёме канадской публики на «тысячнике» в Торонто

20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала после победы в третьем круге «тысячника» в Торонто над американкой Кэти Макнелли (6:3, 5:7, 6:4) рассказала о тёплом приёме со стороны канадской публики.

«Кто-то в толпе сказал, что хотел бы стать филиппинцем на этот вечер. Мне это врезалось в память: я ходила на концерт Bad Bunny и чувствовала себя пуэрториканкой. Филиппинское сообщество оказывает такое влияние на людей… Канадцы меня очень тепло приняли, они были прекрасны в эти дни. Надеюсь, от филиппинцев у них сложилось такое же чувство гостеприимства», – сказала Эала в интервью на корте после матча.