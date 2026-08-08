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Александра Эала рассказала о тёплом приёме канадской публики на «тысячнике» в Торонто

Александра Эала рассказала о тёплом приёме канадской публики на «тысячнике» в Торонто
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20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала после победы в третьем круге «тысячника» в Торонто над американкой Кэти Макнелли (6:3, 5:7, 6:4) рассказала о тёплом приёме со стороны канадской публики.

Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 03:45 МСК
Кэти Макнелли
70
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Александра Эала
20
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Кто-то в толпе сказал, что хотел бы стать филиппинцем на этот вечер. Мне это врезалось в память: я ходила на концерт Bad Bunny и чувствовала себя пуэрториканкой. Филиппинское сообщество оказывает такое влияние на людей… Канадцы меня очень тепло приняли, они были прекрасны в эти дни. Надеюсь, от филиппинцев у них сложилось такое же чувство гостеприимства», – сказала Эала в интервью на корте после матча.

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