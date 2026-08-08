Александра Эала рассказала о тёплом приёме канадской публики на «тысячнике» в Торонто
Поделиться
20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала после победы в третьем круге «тысячника» в Торонто над американкой Кэти Макнелли (6:3, 5:7, 6:4) рассказала о тёплом приёме со стороны канадской публики.
Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 03:45 МСК
70
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
20
Александра Эала
А. Эала
«Кто-то в толпе сказал, что хотел бы стать филиппинцем на этот вечер. Мне это врезалось в память: я ходила на концерт Bad Bunny и чувствовала себя пуэрториканкой. Филиппинское сообщество оказывает такое влияние на людей… Канадцы меня очень тепло приняли, они были прекрасны в эти дни. Надеюсь, от филиппинцев у них сложилось такое же чувство гостеприимства», – сказала Эала в интервью на корте после матча.
Комментарии
- 8 августа 2026
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
20:52
-
20:48
-
20:27
-
20:23
-
20:10
-
19:55
-
19:48
-
19:22
-
18:49
-
18:19
-
18:00
-
17:56
-
16:25
-
15:42
-
15:22
-
15:18
-
14:41
-
14:08
-
13:44
-
13:12
-
13:02
-
12:56
-
12:17
-
11:52
-
11:29
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
06:42
-
06:30