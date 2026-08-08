Академия Надаля поздравила Роджера Федерера с днём рождения

Пресс-служба теннисной академии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля поздравила с днём рождения 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера. В субботу, 8 августа, Федереру исполнилось 45 лет.

«С днём рождения, Роджер! До сих пор улыбаемся с момента, как ты посетил музей Рафаэля Надаля. Наслаждайся твоим днём!» — говорится в публикации пресс-службы академии на странице в соцсети.

Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с Надалем. В июле он посетил музей испанца на Мальорке.