«Это отвратительно». Энди Роддик — о допинг-скандале Маркеты Вондроушовой

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик изменил своё мнение о допинг-скандале чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.

«Признаюсь, когда эта история только появилась, а я услышал обстоятельства, испытывал к ней определённую симпатию. Но с тех пор, по мере появления новых фактов и сообщений, похоже, что не было ничего из того, что она рассказывала.

Говорить, что она не знала, кто стоит за дверью, а потом утверждать, что узнала человека… говорить, что она испугалась, но затем выйти с собакой и подписать бумаги — это просто не укладывается у меня в голове. Мне жаль, что чья-то карьера заканчивается, но я также не думаю, что она сама сделала что-то, чтобы помочь себе в ту ночь или после.

Это 20-минутное окно, которое повлияет на всю её карьеру, и это отвратительно. Возможно, это может быть переквалифицировано в неумышленное деяние, не знаю, идеального ответа здесь нет», — сказал Роддик в своём подкасте Served.

Напомним, Маркета Вондроушова получила дисквалификацию на четыре года за отказ сдавать допинг-тест.