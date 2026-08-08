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Джессика Пегула — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Торонто

Джессика Пегула — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Торонто
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Сегодня, 8 августа, на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада, проходят матчи четвёртого круга. 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой, занимающей третью строчку в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Пегулы.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3
6 		4
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Счёт личных встреч Джессики и Дианы — 4-0 (3-0 на харде) в пользу Пегулы. Она выиграла со счётом 6:4, 6:3 в полуфинале Торонто-2024, в четвёртом круге US Open того же года — 6:4, 6:2, в четвертьфинале Чарльстона этой весной (3:6, 6:3, 6:2) и в полуфинале Вашингтона-2026 (7:5, 6:4).

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