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Марат и Динара Сафины сыграют с Роджером Федерером и Ли На в выставочном матче в Шанхае

Марат и Динара Сафины сыграют с Роджером Федерером и Ли На в выставочном матче в Шанхае
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Победитель двух турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин и экс первая ракетка мира Динара Сафина сыграют против 20-кратного чемпиона мэйджоров Роджера Федерера и китайской теннисистки Ли На в выставочном матче на «Мастерсе» в Шанхае, Китай. Об этом сообщают организаторы соревнований.

«Мы с нетерпением ждём, чтобы приветствовать Роджера Федерера вместе со специальными гостями Ли На, Маратом Сафиным и Динарой Сафиной 16 октября!» — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Матчи основной сетки на «Мастерсе» в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. Действующий чемпион соревнований — Валантен Вашеро из Монако.

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