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Рик Макки рассказал, кого считает лучшим атлетом в WTA-туре

Рик Макки рассказал, кого считает лучшим атлетом в WTA-туре
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Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, назвал двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф лучшим атлетом в WTA-туре.

«Кори — однозначно лучший атлет в туре. Атлетизм можно определять по-разному: скорость, быстрота, ловкость, контроль тела и т.д. Но когда я говорю об атлетических способностях, смотрю с головы до пят, в этом плане она почти не проигрывает», — написал Макки в социальных сетях.

Кори Гауфф в сезоне-2025 стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и «тысячника» в Ухане. В этом году она сыграла в финалах в Майами и Риме. На турнире в Торонто Гауфф вышла в четвёртый круг, где сыграет с россиянкой Алиной Корнеевой.

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