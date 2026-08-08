«Он разрушил мою жизнь». Иванишевич назвал Сампраса самым сложным соперником в карьере

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне успешный тренер Горан Иванишевич рассказал, что считает Пита Сампраса самым сложным соперником в карьере.

«Определённо Пит Сампрас. Он разрушил мою жизнь. Он разрушил мои мечты. Из‑за него я не мог спать. В полуфинале Уимблдона 1994 года я обыграл Беккера. Это, без сомнения, был мой лучший матч на Уимблдоне. Возможно, и в жизни. Тогда я просто уничтожил Бориса, играл невероятно. У него не было никаких шансов, а вы знаете, каков Борис на траве? Когда мы после матча пожали руки у сетки, он сказал мне: «Ты играл действительно здорово. Тебе лучше выиграть этот турнир».

А потом финал и человек, который отнял у меня 20 лет жизни. Господин Сампрас. Я играл действительно хорошо, но он был лучше. Первые два сета он взял в тай‑брейке, а затем третий — 6:0. Не потому что я играл плохо, а потому что в каждый момент он был на шаг впереди. У меня был шанс в следующем году. Мы встретились в полуфинале, но и тогда Пит выиграл в пяти сетах. Я был лучше весь матч, но он выигрывал ключевые очки. История повторялась снова и снова, как дежавю.

Чрезвычайно горд, что играл в эпоху Пита Сампраса. Я провёл фантастические матчи с ним и делил раздевалку. Быть вторым после Сампраса, возможно, лучшего теннисиста в истории. Тем не менее он отнял у меня 20 лет жизни», — приводит слова Иванишевича Vecernji List.