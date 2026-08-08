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Алина Корнеева: приятно видеть те же лица, что были с нами в юниорах

Алина Корнеева: приятно видеть те же лица, что были с нами в юниорах
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, как соревнования на юниорском уровне помогли ей подготовиться к взрослым турнирам.

— Насколько время в юниорах подготовило вас к жизни в туре? Знаю, что сейчас много подростков пробиваются в топ-100 и топ-50. Как соревнования в юниорах помогли вам подготовиться к сезону во взрослом туре?
— Не думаю, что это даёт очень много, но, конечно, например, если бы я сейчас советовала молодым игрокам — стоит ли играть в юниорах — я бы сказала да, потому что там много матчей.

В моей карьере я выиграла много матчей, и это придавало мне больше уверенности, когда я переходила в профессиональный тур. Когда играла на ITF 75, 100, это давало мне уверенность: хорошо играла в юниорах, теперь я в профи.

Но в целом мы все уже другие. Намного взрослее, чем были в 14 лет. Мы по‑другому мыслим. У каждого своя жизнь, свои пути, свои цели. Да, мне приятно, как я сказала, видеть те же лица, что были с нами в юниорах, теперь соревноваться с ними на больших сценах, — сказала Корнеева на пресс-конференции.

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