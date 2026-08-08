«Смотрела много её матчей». Алина Корнеева — об Иве Йович после матча на турнире в Торонто

89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о матче с американкой Ивой Йович на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада. Россиянка победила со счётом 6:3, 6:4.

— Что касается Ивы сегодня — вы обе подростки 2007 года рождения, вместе поднимались в юниорских рейтингах. Насколько вы тогда замечали её рост? Видели ли, как она прогрессирует, как было сыграть с ней?

— Честно говоря, нечасто видела её в юниорах. Мы не играли друг с другом — сегодня был наш первый матч. Мы не пересекались на турнирах, когда я играла в юниорах, поэтому у меня не было опыта матчей с ней. Но, конечно, я следила за туром и видела её где‑то год‑два назад, когда она начала повышать уровень и рейтинг, смотрела много её матчей, — сказала Корнеева на пресс-конференции.