«Рада, что иногда квалификация помогает». Алина Корнеева — о «тысячнике» в Торонто

89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, что корты на турнире категории WTA-1000 в Торонто, Канада, подходят для её игры. В основную сетку соревнований россиянка пробилась через квалификацию. Алина вышла в четвёртый круг, где встретится с американкой Кори Гауфф.

— Вы вошли в 16 лучших игроков на турнире WTA-1000. Насколько я помню, вы сказали, что это ваш второй «тысячник» в карьере. Какие корты в Торонто подходят вашей игре, какое у вас ощущение?

— Честно говоря, первые тренировки здесь были ужасны (смеётся). Я была немного, не то чтобы неуверенной в себе, но пыталась найти свой стиль игры, баланс между агрессивностью и стабильностью. Здесь мячи не очень помогают быть, скажем, устойчивой.

Но теперь, в ходе матчей, я рада, что иногда квалификация помогает — ты играешь дополнительные матчи, это помогает почувствовать себя лучше на корте, улучшиться в каких‑то аспектах. Пока что мне нравится всё, и я ничего плохого не могу сказать. Надеюсь, так будет и в ближайшие дни, — сказала Корнеева на пресс-конференции.