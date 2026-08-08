«Это будет очень волнительно для меня». Корнеева — о предстоящем матче с Гауфф в Торонто
Поделиться
89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о предстоящей встрече с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Кори Гауфф в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Игра состоится 9 августа.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Опять же, это будет очень волнительно для меня, ещё один матч с топ‑игроком. Это будет на большой сцене с публикой, и я очень рада. С Кори это будет новый опыт с бывшей чемпионкой турнира «Большого шлема» и топ‑игроком», — сказала Корнеева на пресс-конференции.
В третьем круге соревнований в Торонто Алина Корнеева обыграла 16-ю ракетку мира американскую теннисистку Иву Йович со счётом 6:3, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2026
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
20:52
-
20:48
-
20:27
-
20:23
-
20:10
-
19:55
-
19:48
-
19:22
-
18:49
-
18:19
-
18:00
-
17:56
-
16:25
-
15:42
-
15:22
-
15:18
-
14:41
-
14:08
-
13:44
-
13:12
-
13:02
-
12:56
-
12:17
-
11:52
-
11:29
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
06:42
-
06:30