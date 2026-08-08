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«Это будет очень волнительно для меня». Корнеева — о предстоящем матче с Гауфф в Торонто

«Это будет очень волнительно для меня». Корнеева — о предстоящем матче с Гауфф в Торонто
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о предстоящей встрече с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Кори Гауфф в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Игра состоится 9 августа.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Опять же, это будет очень волнительно для меня, ещё один матч с топ‑игроком. Это будет на большой сцене с публикой, и я очень рада. С Кори это будет новый опыт с бывшей чемпионкой турнира «Большого шлема» и топ‑игроком», — сказала Корнеева на пресс-конференции.

В третьем круге соревнований в Торонто Алина Корнеева обыграла 16-ю ракетку мира американскую теннисистку Иву Йович со счётом 6:3, 6:4.

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