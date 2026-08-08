«Это будет очень волнительно для меня». Корнеева — о предстоящем матче с Гауфф в Торонто

89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о предстоящей встрече с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Кори Гауфф в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Игра состоится 9 августа.

«Опять же, это будет очень волнительно для меня, ещё один матч с топ‑игроком. Это будет на большой сцене с публикой, и я очень рада. С Кори это будет новый опыт с бывшей чемпионкой турнира «Большого шлема» и топ‑игроком», — сказала Корнеева на пресс-конференции.

В третьем круге соревнований в Торонто Алина Корнеева обыграла 16-ю ракетку мира американскую теннисистку Иву Йович со счётом 6:3, 6:4.