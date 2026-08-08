«Он действительно заботится обо мне». Аманда Анисимова — о своём тренере

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, почему возобновила сотрудничество со своим тренером Хендриком Влишоуерсом после четырёхмесячного перерыва.

«Мне не хватало того, что у нас было в прошлом году — той энергии и той связи. Думаю, что пауза пошла нам на пользу — у нас было много времени, и мы поняли, что пошло не так под конец. И я беру на себя большую ответственность за это. Формат наших отношений в какой‑то момент позволил мне слишком распуститься и иногда халтурить.

То, что у нас было время порознь, на самом деле очень помогло. Мы стали спокойнее, и уроки прошлого года пошли нам на пользу. Это человек, который действительно заботится обо мне как о личности и ценит веселье вне корта, а это мне очень подходит, особенно как игроку», — приводит слова Анисимовой Serve On Si.