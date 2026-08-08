«Благодарна всем». Гауфф — о советах болельщиков во время матчей

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, слушает ли она болельщиков во время матча.

«Честно говоря, я слышу всё, что они [болельщики] говорят, достаточно хорошо. Мне это нравится. В большинстве случаев это хорошо. Бывали моменты, когда мне говорили: «Не торопись», я прислушивалась. Да, был один человек в толпе, который напоминал мне моего отца. Он не говорил ничего особенного, просто кричал: «Давай, подруга», или «Продолжай в том же духе». Его голос звучал точь-в-точь как у моего отца. Я благодарна всем комментариям от болельщиков, это даже забавно. Например, когда подходишь к полотенцам, они стоят прямо рядом, тебе что-то шепчут. Учитываю почти всё, а потом пытаюсь понять, что стоит принимать во внимание, а что нет», – сказала Гауфф на пресс-конференции в Торонто, Канада.