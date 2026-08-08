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Бен Шелтон прокомментировал победу над Зизу Бергсом на «Мастерсе» в Монреале

Бен Шелтон прокомментировал победу над Зизу Бергсом на «Мастерсе» в Монреале
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над бельгийцем Зизу Бергсом (6:3, 6:2) в третьем круге «Мастерса» в Монреале, Канада.

Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:15 МСК
Зизу Бергс
34
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

— Всё прошло хорошо. Не всегда можно рассчитывать на то, что выйдешь на корт и выиграешь со счётом 6:3, 6:2. Думаю, всегда бывают неудачи, проблемы, трудности, сложные матчи, когда выходишь на корт. Да, результат сегодня очень хороший, но не думаю, что счёт отражает всю картину.

— Помог ли турнир в Вашингтоне адаптироваться к хардовым кортам?
— Да. В моём случае я почти всегда далеко продвигался на Уимблдоне. На этот раз проиграл на ранней стадии, а я всегда играю в Вашингтоне. Это хорошая неделя для разминки, чтобы войти в ритм, участие в трёх турнирах перед US Open полезно для поддержания формы, — сказал Шелтон на пресс-конференции.

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