Бен Шелтон прокомментировал победу над Зизу Бергсом на «Мастерсе» в Монреале

10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над бельгийцем Зизу Бергсом (6:3, 6:2) в третьем круге «Мастерса» в Монреале, Канада.

— Всё прошло хорошо. Не всегда можно рассчитывать на то, что выйдешь на корт и выиграешь со счётом 6:3, 6:2. Думаю, всегда бывают неудачи, проблемы, трудности, сложные матчи, когда выходишь на корт. Да, результат сегодня очень хороший, но не думаю, что счёт отражает всю картину.

— Помог ли турнир в Вашингтоне адаптироваться к хардовым кортам?

— Да. В моём случае я почти всегда далеко продвигался на Уимблдоне. На этот раз проиграл на ранней стадии, а я всегда играю в Вашингтоне. Это хорошая неделя для разминки, чтобы войти в ритм, участие в трёх турнирах перед US Open полезно для поддержания формы, — сказал Шелтон на пресс-конференции.